Россияне в соцсетях призвали требовать QR-коды у проверяющих

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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, трк, проверка qr-кода
Пользователи в соцсетях предлагают спрашивать QR-коды у проверяющих Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

В Волгограде женщины пришли в региональный Роспотребнадзор с проверкой соблюдения масочного режима. Россиянки спрашивали у сотрудников ведомства QR-коды, а также снимали на камеру работников, которые ходили без масок. В социальных сетях эту идею поддержали пользователи.

«Мы хотим, чтобы вы позвали сейчас всех сотрудников, будем проверять у них паспорта и QR-коды. Давайте, а то вы любите на проверки приезжать, теперь наша очередь», — сказали женщины на видео, опубликованном в TikTok.

Пользователи в соцсетях поддержали идею россиянок. Некоторые предложили пойти с такой проверкой в отдел полиции, а кто-то удивился тому факту, что женщин пустили в здание.

Россияне предложили спрашивать QR-коды у всех проверяющих в торговых центрах и общественном транспорте…
…а кто-то предположил, что полицейские тоже ходят без масок в отделении
Россияне поддержали идею женщин
А некоторые пользователи удивились поступку россиянок
Пользователи решают, где стоит провести следующую проверку

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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