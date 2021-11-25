Россияне в соцсетях призвали требовать QR-коды у проверяющих

Пользователи в соцсетях предлагают спрашивать QR-коды у проверяющих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Волгограде женщины пришли в региональный Роспотребнадзор с проверкой соблюдения масочного режима. Россиянки спрашивали у сотрудников ведомства QR-коды, а также снимали на камеру работников, которые ходили без масок. В социальных сетях эту идею поддержали пользователи.

«Мы хотим, чтобы вы позвали сейчас всех сотрудников, будем проверять у них паспорта и QR-коды. Давайте, а то вы любите на проверки приезжать, теперь наша очередь», — сказали женщины на видео, опубликованном в TikTok.

Пользователи в соцсетях поддержали идею россиянок. Некоторые предложили пойти с такой проверкой в отдел полиции, а кто-то удивился тому факту, что женщин пустили в здание.

Россияне предложили спрашивать QR-коды у всех проверяющих в торговых центрах и общественном транспорте… TikTok

…а кто-то предположил, что полицейские тоже ходят без масок в отделении TikTok

Россияне поддержали идею женщин TikTok

А некоторые пользователи удивились поступку россиянок TikTok

Пользователи решают, где стоит провести следующую проверку TikTok