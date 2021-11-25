Россияне в соцсетях призвали требовать QR-коды у проверяющих

В Волгограде женщины пришли в региональный Роспотребнадзор с проверкой соблюдения масочного режима. Россиянки спрашивали у сотрудников ведомства QR-коды, а также снимали на камеру работников, которые ходили без масок. В социальных сетях эту идею поддержали пользователи.
«Мы хотим, чтобы вы позвали сейчас всех сотрудников, будем проверять у них паспорта и QR-коды. Давайте, а то вы любите на проверки приезжать, теперь наша очередь», — сказали женщины на видео, опубликованном в TikTok.
Пользователи в соцсетях поддержали идею россиянок. Некоторые предложили пойти с такой проверкой в отдел полиции, а кто-то удивился тому факту, что женщин пустили в здание.
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