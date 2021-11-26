Шахматистка из ЯНАО обыграла Ивана Урганта

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Сборная России по шахматам обыграла команду Ивана Урганта Фото:

Чемпионка Европы по шахматам Александра Горячкина приняла участие в шоу «Вечерный Ургант». В эфире телепередачи она со сборной России по шахматам обыграла команду Ивана Урганта.

«Мы никогда не играли в этой студии в шахматы и я хочу предложить вам, раз вы команда, сыграть. Мы собрали мужскую команду „Вечернего Урганта“ по шахматам», — заявил в эфире телепередачи ведущий Иван Ургант.

В эфире телепередачи также приняли участие победительницы командного чемпионата Европы: Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Екатерина Лагно. Девушки рассказали, как они играли на турнире по шахматам и поддерживали друг друга.

«У нас в сборной пять человек, когда четверо играют, то отдыхающий игрок в это время приседает, так мы справляемся с волнением и при этом отправляем энергию команде», — рассказала Александра Горячкина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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