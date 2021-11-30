Washington Post назвала сроки встречи Путина и Байдена

Встречу планируется провести в следующем месяце Фото: Evan Vucci AP/TASS

Президент США Джо Байден и его помощники готовиться к онлайн-переговорам с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Washington Post.

«Президент Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце», — сообщает издание. Помимо этого в Белом доме обсуждается вопрос о сдерживании военной агрессии РФ в отношении Украины, предлагается, в том числе, увеличить военную помощь Киеву и ввести новые антироссийские санкции, отмечает газета.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча глав РФ и США может состояться до Нового года. К данному событию ведется тщательная подготовка, рассматриваются как очная встреча, так и онлайн-формат переговоров, сообщил Рябков.