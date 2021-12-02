Вирусолог назвал благоприятные условия для распространения COVID

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Фестиваль
Непроветриваемые помещения идеальны для распространения коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция идеально распространяется в непроветриваемых помещениях. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Коронавирус идеально распространяется в непроветриваемых помещениях. Даже две открытые форточки напротив друг друга в вагоне метро существенно уменьшают распространение, потому что он распространяется в двух видах аэрозолей. Есть крупная аэрозоль, которого задерживают маски на выходе, в какой-то степени на входе. А есть мелкодисперсный аэрозоль. Его маски хуже задерживают, и когда он в помещениях со спертым воздухом, то это нехорошо», — сказал URA.RU Алексей Аграновский.

Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с URA.RU отметил, что подобные условия благоприятны для распространения всех респираторных инфекций. «Распространение вируса, когда люди в лесу гуляют практически невозможно. А вот именно помещение, закрытое, непроветриваемое, даже если и вносить какие-то средства для обработки воздуха ультрафиолетом, либо вентиляцией, это снижает риск, но полностью его не убирает. Все равно, это опасно», — уточнил специалист.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что у переболевших коронавирусом будет продлен срок действия QR-кодов. Теперь этот документ будет работать на протяжении года, как и сертификат о вакцинации против COVID-19. Инициатором данного предложения была вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Коронавирусная инфекция идеально распространяется в непроветриваемых помещениях. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Коронавирус идеально распространяется в непроветриваемых помещениях. Даже две открытые форточки напротив друг друга в вагоне метро существенно уменьшают распространение, потому что он распространяется в двух видах аэрозолей. Есть крупная аэрозоль, которого задерживают маски на выходе, в какой-то степени на входе. А есть мелкодисперсный аэрозоль. Его маски хуже задерживают, и когда он в помещениях со спертым воздухом, то это нехорошо», — сказал URA.RU Алексей Аграновский. Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с URA.RU отметил, что подобные условия благоприятны для распространения всех респираторных инфекций. «Распространение вируса, когда люди в лесу гуляют практически невозможно. А вот именно помещение, закрытое, непроветриваемое, даже если и вносить какие-то средства для обработки воздуха ультрафиолетом, либо вентиляцией, это снижает риск, но полностью его не убирает. Все равно, это опасно», — уточнил специалист. Ранее в Минздраве РФ сообщили, что у переболевших коронавирусом будет продлен срок действия QR-кодов. Теперь этот документ будет работать на протяжении года, как и сертификат о вакцинации против COVID-19. Инициатором данного предложения была вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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