Вирусолог назвал благоприятные условия для распространения COVID

02 декабря 2021 в 16:47 Размер текста - 17 +

Непроветриваемые помещения идеальны для распространения коронавируса Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирусная инфекция идеально распространяется в непроветриваемых помещениях. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Коронавирус идеально распространяется в непроветриваемых помещениях. Даже две открытые форточки напротив друг друга в вагоне метро существенно уменьшают распространение, потому что он распространяется в двух видах аэрозолей. Есть крупная аэрозоль, которого задерживают маски на выходе, в какой-то степени на входе. А есть мелкодисперсный аэрозоль. Его маски хуже задерживают, и когда он в помещениях со спертым воздухом, то это нехорошо», — сказал URA.RU Алексей Аграновский. Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с URA.RU отметил, что подобные условия благоприятны для распространения всех респираторных инфекций. «Распространение вируса, когда люди в лесу гуляют практически невозможно. А вот именно помещение, закрытое, непроветриваемое, даже если и вносить какие-то средства для обработки воздуха ультрафиолетом, либо вентиляцией, это снижает риск, но полностью его не убирает. Все равно, это опасно», — уточнил специалист. Ранее в Минздраве РФ сообщили, что у переболевших коронавирусом будет продлен срок действия QR-кодов. Теперь этот документ будет работать на протяжении года, как и сертификат о вакцинации против COVID-19. Инициатором данного предложения была вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирусная инфекция идеально распространяется в непроветриваемых помещениях. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Коронавирус идеально распространяется в непроветриваемых помещениях. Даже две открытые форточки напротив друг друга в вагоне метро существенно уменьшают распространение, потому что он распространяется в двух видах аэрозолей. Есть крупная аэрозоль, которого задерживают маски на выходе, в какой-то степени на входе. А есть мелкодисперсный аэрозоль. Его маски хуже задерживают, и когда он в помещениях со спертым воздухом, то это нехорошо», — сказал URA.RU Алексей Аграновский. Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с URA.RU отметил, что подобные условия благоприятны для распространения всех респираторных инфекций. «Распространение вируса, когда люди в лесу гуляют практически невозможно. А вот именно помещение, закрытое, непроветриваемое, даже если и вносить какие-то средства для обработки воздуха ультрафиолетом, либо вентиляцией, это снижает риск, но полностью его не убирает. Все равно, это опасно», — уточнил специалист. Ранее в Минздраве РФ сообщили, что у переболевших коронавирусом будет продлен срок действия QR-кодов. Теперь этот документ будет работать на протяжении года, как и сертификат о вакцинации против COVID-19. Инициатором данного предложения была вице-премьер РФ Татьяна Голикова.