Школа прокомментировала скандал с травлей ученика в Екатеринбурге

06 декабря 2021 в 16:04 Размер текста - 17 +

Средняя общеобразовательная школа №16 в Екатеринбурге дала ответ на запрос редакции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководство школы №16 в Академическом районе Екатеринбурга (Свердловская область) прокомментировало URA.RU конфликт между учеником третьего класса и классным руководителем, которого родители мальчика обвинили в буллинге. Согласно документу, предоставленному школой (есть в распоряжении редакции), у мальчика наблюдаются проблемы поведенческого характера. Родители с такими выводами не согласны. «У ребенка наблюдаются нарушения правил внутреннего распорядка для обучающихся как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности. Все этапы взаимодействия педагогических работников и администрации школы в отношении родителей за время обучения соблюдены в полном объеме», — сказано в документе. Согласно школьным данным, классный руководитель провел две встречи с родителями мальчика. «Классным руководителем были проведены встречи по вопросам адаптации ребенка в первом классе. Во время встреч обсуждались вопросы адаптации ребенка к школе, соблюдения правил внутреннего распорядка для обучающихся, давались рекомендации для родителей», — отмечено в документе. Школьный педагог-психолог проводил работу со всеми учениками класса. «В целях успешной адаптации всех обучающихся в первом классе проводились занятия с педагогом-психологом. Мама ребенка присутствовала на одной консультации в ноябре 2019 года, далее от общения с педагогом-психологом школы отказалась», — говорится в документе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к маме мальчика. «Я ходила на одну консультацию осенью 2019 года. Это типовая консультация. Выслушав психолога-педагога, я приняла решение обратиться к независимому психологу. В заключении (есть в распоряжении URA.RU) стороннего специалиста сказано, что есть проблемы, связанные с адаптацией из-за незрелости детской психики, но сын полностью здоров», — заявила мама мальчика Олеся Мезенцева. «Все действия администрации и педагогического коллектива школы по взаимодействию с родителями проводились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области образования. Обучение и адаптация были направлены на создание безопасных условий обучения и воспитания», — отмечено в документе. Ранее URA.RU писало, что Саша Мезенцев из Екатеринбурга больше не ходит в школу. С 30 сентября третьеклассник школы №16, что в Академическом районе, ушел на домашнее обучение. Причиной такого решения семьи стал, по словам мамы мальчика, буллинг со стороны классного руководителя Ирины Беловой, который продолжается больше двух лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководство школы №16 в Академическом районе Екатеринбурга (Свердловская область) прокомментировало URA.RU конфликт между учеником третьего класса и классным руководителем, которого родители мальчика обвинили в буллинге. Согласно документу, предоставленному школой (есть в распоряжении редакции), у мальчика наблюдаются проблемы поведенческого характера. Родители с такими выводами не согласны. «У ребенка наблюдаются нарушения правил внутреннего распорядка для обучающихся как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности. Все этапы взаимодействия педагогических работников и администрации школы в отношении родителей за время обучения соблюдены в полном объеме», — сказано в документе. Согласно школьным данным, классный руководитель провел две встречи с родителями мальчика. «Классным руководителем были проведены встречи по вопросам адаптации ребенка в первом классе. Во время встреч обсуждались вопросы адаптации ребенка к школе, соблюдения правил внутреннего распорядка для обучающихся, давались рекомендации для родителей», — отмечено в документе. Школьный педагог-психолог проводил работу со всеми учениками класса. «В целях успешной адаптации всех обучающихся в первом классе проводились занятия с педагогом-психологом. Мама ребенка присутствовала на одной консультации в ноябре 2019 года, далее от общения с педагогом-психологом школы отказалась», — говорится в документе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к маме мальчика. «Я ходила на одну консультацию осенью 2019 года. Это типовая консультация. Выслушав психолога-педагога, я приняла решение обратиться к независимому психологу. В заключении (есть в распоряжении URA.RU) стороннего специалиста сказано, что есть проблемы, связанные с адаптацией из-за незрелости детской психики, но сын полностью здоров», — заявила мама мальчика Олеся Мезенцева. «Все действия администрации и педагогического коллектива школы по взаимодействию с родителями проводились в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области образования. Обучение и адаптация были направлены на создание безопасных условий обучения и воспитания», — отмечено в документе. Ранее URA.RU писало, что Саша Мезенцев из Екатеринбурга больше не ходит в школу. С 30 сентября третьеклассник школы №16, что в Академическом районе, ушел на домашнее обучение. Причиной такого решения семьи стал, по словам мамы мальчика, буллинг со стороны классного руководителя Ирины Беловой, который продолжается больше двух лет.