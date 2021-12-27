Глава ВОЗ назвал способ победить пандемию коронавируса

Вакцинация 70% населения Земли поможет победить пандемию, считает Тедрос Гебрейесус Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса может закончиться в ближайшее время, если мировое сообщество начнет действовать сообща. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Сейчас, когда мы вступаем в третий год пандемии, я уверен, что это будет год, когда мы покончим с ней. Необходимо, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира. Важно, чтобы правительства продолжали применять целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения», — написал Гебрейесус в статье, опубликованной в «Известиях».

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что коронавирус рано или поздно превратится в эндемию по примеру вируса гриппа. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что победа над коронавирусом возможно только благодаря вакцинации, пишет RT.

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