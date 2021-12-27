Инфекционист раскрыл, откуда появляется «Омикрон» в РФ

27 декабря 2021 в 23:42 Размер текста - 17 +

Вакцинолог рассказал о том, откуда пришел «Омикрон» в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Омикрон» приходит не только из ЮАР, вирус попадает в РФ разными путями. Об этом сообщил вакцинолог, инфекционист и педиатр Евгений Тимаков. «Незавозные случаи нового штамма в России не связаны с теми, кто прилетел из ЮАР и был переведен на карантин. „Омикрон“ приходит не только из ЮАР, вирус выявлен более чем в ста странах, и попадает в РФ разными путями», — рассказал Тимаков в беседе с радио «Комсомольская правда». По его словам, из-за того, что у многих россиян присутствует мнимое чувство безопасности, люди не хотят прививаться, что усугубляет ситуацию с распространением «Омикрона». Главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC сообщил о том, что хоть «Омикрон», возможно, и вызывает менее тяжелое течение болезни, от этого заразившихся коронавирусом меньше не становится. По его словам, после возникновения омикрон-штамма произошел всплеск заболеваемости. Гендиректор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райн Роуч раскрыл самый первый симптом заражения «Омикроном». По его словам, беспричинно хриплый голос может возникнуть еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» приходит не только из ЮАР, вирус попадает в РФ разными путями. Об этом сообщил вакцинолог, инфекционист и педиатр Евгений Тимаков. «Незавозные случаи нового штамма в России не связаны с теми, кто прилетел из ЮАР и был переведен на карантин. „Омикрон“ приходит не только из ЮАР, вирус выявлен более чем в ста странах, и попадает в РФ разными путями», — рассказал Тимаков в беседе с радио «Комсомольская правда». По его словам, из-за того, что у многих россиян присутствует мнимое чувство безопасности, люди не хотят прививаться, что усугубляет ситуацию с распространением «Омикрона». Главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC сообщил о том, что хоть «Омикрон», возможно, и вызывает менее тяжелое течение болезни, от этого заразившихся коронавирусом меньше не становится. По его словам, после возникновения омикрон-штамма произошел всплеск заболеваемости. Гендиректор крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райн Роуч раскрыл самый первый симптом заражения «Омикроном». По его словам, беспричинно хриплый голос может возникнуть еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания.