Путин оценил процесс интеграции с Беларусью

Владимир Путин выразил надежду, что Россия продолжит продуктивно сотрудничать с Беларусью в 2022 году Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

В развитии Союзного государства России и Беларуси в 2021 году сделан значительный шаг вперед. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«В этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиции по основным направлениям. Двадцать восемь программ развития Союзного государства. Причем это ключевые вещи, которые могут быть незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных интеграционных процессов для обоих государств», — сообщил Владимир Путин во время мероприятия, которое транслируется на youtube-канале ТАСС.

Президент РФ уточнил, что речь идет о финансах, а также таможенном, фискальном и налоговом законодательстве. Он выразил надежду, что страны продолжат продуктивно сотрудничать в 2022 году. Также Путин подчеркнул, что выполнение Союзных программ создаст лучшие условия для развития экономики России и Беларуси.

Ранее президент РФ сообщил, что Москва продолжит развивать интеграцию с Минском. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что страны начали реализацию союзных программ, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что суть союзного государства в том, чтобы улучшить жизнь народов двух стран, сообщает «Национальная служба новостей».

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