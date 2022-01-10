В Раде сообщили о тайных договоренностях РФ и США по Украине

11 января 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

На Украине считают, что США выполнят требования России Фото: Владимир Андреев © URA.RU США и Россия уже договорились, что Украина никогда не станет членом НАТО. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич. Он сообщил, что имел контакты с прямым руководством двух европейских стран и с людьми, близкими к власти еще одной страны, которая входит в G7. «Все однозначно сказали, все три — страны НАТО: американцы с русскими обо всем договорились. И в принципе, мы это понимаем. Первое: Украина никогда не будет членом НАТО, никогда от слова совсем», — заявил Шуфрич в эфире телеканала «НАШ». Представители России и США обсудили 10 января в Женеве гарантии безопасности. По словам Рябкова, прогресс по вопросу расширения НАТО не был достигнут. Обсуждение было конкретным и сложным, стороны не пытались обойти острые углы, сказал он. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что Америка готова ввести жесткие санкции в отношении России. По ее словам, США готовы принять в НАТО другие страны. Позже представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что РФ и США достигли прогресса в обсуждении размещения ракет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и Россия уже договорились, что Украина никогда не станет членом НАТО. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич. Он сообщил, что имел контакты с прямым руководством двух европейских стран и с людьми, близкими к власти еще одной страны, которая входит в G7. «Все однозначно сказали, все три — страны НАТО: американцы с русскими обо всем договорились. И в принципе, мы это понимаем. Первое: Украина никогда не будет членом НАТО, никогда от слова совсем», — заявил Шуфрич в эфире телеканала «НАШ». Представители России и США обсудили 10 января в Женеве гарантии безопасности. По словам Рябкова, прогресс по вопросу расширения НАТО не был достигнут. Обсуждение было конкретным и сложным, стороны не пытались обойти острые углы, сказал он. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что Америка готова ввести жесткие санкции в отношении России. По ее словам, США готовы принять в НАТО другие страны. Позже представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что РФ и США достигли прогресса в обсуждении размещения ракет.