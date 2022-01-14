Лавров сравнил ввод войск в Казахстан с вторжением США в Ирак

14 января 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

ОДКБ направила военную миссию в республику по запросу местных властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибывшие в Казахстан по просьбе властей, покидают республику по завершению миссии, в отличие от американских войск, которые остаются в Ираке даже после требования иракского парламента об их уходе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Вот интересные параллели: когда по просьбе президента Казахстана ОДКБ направила миротворческие силы, и когда еще это было вот самое начало операции, из Вашингтона звучали требования объяснить, почему это Казахстан пригласил к себе силы ОДКБ, и [что] Россия обязана уйти, как только Казахстан скажет ей „спасибо“. Казахстан сказал „спасибо“ — ОДКБ уходит. А у вас-то когда американцы уйдут? Там их не только не звали, но ваш парламент принимал решение, что им пора домой», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, пишет ТАСС. В начале января в Казахстане начались беспорядки, носившие террористический характер. В страну были введены миротворцы стран ОДКБ — России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Ранее о завершении миротворческой миссии в Казахстане объявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Минобороны РФ сообщило, что миротворцы уже готовят к загрузке в самолеты технику и другие средства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибывшие в Казахстан по просьбе властей, покидают республику по завершению миссии, в отличие от американских войск, которые остаются в Ираке даже после требования иракского парламента об их уходе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Вот интересные параллели: когда по просьбе президента Казахстана ОДКБ направила миротворческие силы, и когда еще это было вот самое начало операции, из Вашингтона звучали требования объяснить, почему это Казахстан пригласил к себе силы ОДКБ, и [что] Россия обязана уйти, как только Казахстан скажет ей „спасибо“. Казахстан сказал „спасибо“ — ОДКБ уходит. А у вас-то когда американцы уйдут? Там их не только не звали, но ваш парламент принимал решение, что им пора домой», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, пишет ТАСС. В начале января в Казахстане начались беспорядки, носившие террористический характер. В страну были введены миротворцы стран ОДКБ — России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Ранее о завершении миротворческой миссии в Казахстане объявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Минобороны РФ сообщило, что миротворцы уже готовят к загрузке в самолеты технику и другие средства.