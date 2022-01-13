Члены ОДКБ подписали акт о выводе миротворцев из Казахстана

13 января 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Руководители военных ведомств стран Организации Договора коллективной безопасности подписали совместное решение о возвращении миротворцев из Казахстана. Об этом сообщает секретариат ОДКБ. Военные вернуться в пункты постоянной дислокации. «По итогам внеочередного заседания Совета министров обороны ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение возвращения воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации», — цитирует заявление секретариата ОДКБ РИА «Новости». Ранее о завершении миротворческой миссии в Казахстане объявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. По его словам, коллективные силы будут выведены из республики в запланированные сроки. Минобороны РФ сообщило, что миротворцы уже готовят к загрузке в самолеты технику и материальные средства. О том, что в Казахстане окончательно восстановлен порядок, президент страны Касым-Жомарт Токаев уведомил главу РФ Владимира Путина в ходе телефонного разговора. ОДКБ направила военную миссию в республику по запросу местных властей. Токаев заявил, что Казахстану требуется поддержка для преодоления «террористической угрозы». МИД Казахстана сообщил, что в протестах, которые длились в стране со 2 января, участвовали сторонники боевиков-исламистов. Миротворцы осуществляли охрану важных объектов, а также содействовали силовикам Казахстана в стабилизации обстановки в стране. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд.