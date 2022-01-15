Путин поручил кабмину подготовиться к празднованию юбилея БАМа

Владимир Путин поручил подготовить план мероприятий по празднованию юбилея БАМа к маю 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить план мероприятий для празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Срок — 10 мая 2022 года», — говорится в перечне поручений.

БАМ считается одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток, и большая ее часть проложена в зоне вечной мерзлоты. Длина БАМа составляет 4 324 километра. К строительству магистрали были привлечены комсомольские отряды, гражданские строители и железнодорожные войска.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что к реконструкции северо-восточной хорды БАМа привлекут студенческие строительные отряды. Работы будут вестись на участке протяженностью 340 километров от Улака до Февральска. Ввести его в эксплуатацию планируют к 50-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которое будет праздноваться в 2024 году. Кроме того, Шойгу предложил учредить медали «За развитие БАМа» к этой памятной дате.

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