Вирусолог объяснил причину недоверия к вакцинам

24 января 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Люди слышат слухи о «генно-инженерной» вакцине Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Неправдивые слухи о происхождении вакцины, а также то, что многие люди не сталкиваются вживую с больными, является причинами нежелания россиян активно вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «[Люди] смотрят, что трупы [на улицах] не валяются, подавляющее большинство даже больных не видят. Если бы они видели, как бывает при натуральной оспе, при чуме, когда люди могут умирать в каждом доме, я думаю, что они действительно задумались», — заявил Альтштейн в разговоре с News.ru . По его словам, в интернете ходят слухи о «генно-инженерной» вакцине, а некоторые люди пытаются набрать себе очки, выступая на тему якобы опасности вакцинации. При этом люди не видят для себя серьезной опасности в заражении коронавирусом, хотя она на самом деле существует, считает ученый. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России поставили прививки от коронавируса 70% взрослого населения. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса создала такие условия, что невозможно нормально жить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Неправдивые слухи о происхождении вакцины, а также то, что многие люди не сталкиваются вживую с больными, является причинами нежелания россиян активно вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «[Люди] смотрят, что трупы [на улицах] не валяются, подавляющее большинство даже больных не видят. Если бы они видели, как бывает при натуральной оспе, при чуме, когда люди могут умирать в каждом доме, я думаю, что они действительно задумались», — заявил Альтштейн в разговоре с News.ru. По его словам, в интернете ходят слухи о «генно-инженерной» вакцине, а некоторые люди пытаются набрать себе очки, выступая на тему якобы опасности вакцинации. При этом люди не видят для себя серьезной опасности в заражении коронавирусом, хотя она на самом деле существует, считает ученый. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России поставили прививки от коронавируса 70% взрослого населения. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса создала такие условия, что невозможно нормально жить.