Вирусолог объяснил причину недоверия к вакцинам

Неправдивые слухи о происхождении вакцины, а также то, что многие люди не сталкиваются вживую с больными, является причинами нежелания россиян активно вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«[Люди] смотрят, что трупы [на улицах] не валяются, подавляющее большинство даже больных не видят. Если бы они видели, как бывает при натуральной оспе, при чуме, когда люди могут умирать в каждом доме, я думаю, что они действительно задумались», — заявил Альтштейн в разговоре с News.ru.
По его словам, в интернете ходят слухи о «генно-инженерной» вакцине, а некоторые люди пытаются набрать себе очки, выступая на тему якобы опасности вакцинации. При этом люди не видят для себя серьезной опасности в заражении коронавирусом, хотя она на самом деле существует, считает ученый.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России поставили прививки от коронавируса 70% взрослого населения. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса создала такие условия, что невозможно нормально жить.
Неправдивые слухи о происхождении вакцины, а также то, что многие люди не сталкиваются вживую с больными, является причинами нежелания россиян активно вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «[Люди] смотрят, что трупы [на улицах] не валяются, подавляющее большинство даже больных не видят. Если бы они видели, как бывает при натуральной оспе, при чуме, когда люди могут умирать в каждом доме, я думаю, что они действительно задумались», — заявил Альтштейн в разговоре с News.ru. По его словам, в интернете ходят слухи о «генно-инженерной» вакцине, а некоторые люди пытаются набрать себе очки, выступая на тему якобы опасности вакцинации. При этом люди не видят для себя серьезной опасности в заражении коронавирусом, хотя она на самом деле существует, считает ученый. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России поставили прививки от коронавируса 70% взрослого населения. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса создала такие условия, что невозможно нормально жить.