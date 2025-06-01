Путин провел телефонные разговоры с Белозеровым и Богомазом

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернатором Брянской области Александром Богомазом и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Они обсудили подрыв моста в Брянской области, из-за которого погибло семь человек.
«Путин переговорил по телефону с брянским губернатором Александром Богомазов и главой РЖД Олегом Белозеровым», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.
В ходе бесед глава государства заслушал информацию о действиях, предпринимаемых мерах в ответ на инцидент, произошедший на железной дороге. В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав №86, следовавший под конструкцией по маршруту «Климов — Москва». Известно, что пострадал 71 человек. На данный момент трагедия классифицирована как теракт. Подробно о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.
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