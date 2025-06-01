Путин провел телефонные разговоры с Белозеровым и Богомазом

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Путин заслушал доклады о ситуации в Брянской области
Путин заслушал доклады о ситуации в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернатором Брянской области Александром Богомазом и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Они обсудили подрыв моста в Брянской области, из-за которого погибло семь человек.

«Путин переговорил по телефону с брянским губернатором Александром Богомазов и главой РЖД Олегом Белозеровым», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.

В ходе бесед глава государства заслушал информацию о действиях, предпринимаемых мерах в ответ на инцидент, произошедший на железной дороге. В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав №86, следовавший под конструкцией по маршруту «Климов — Москва». Известно, что пострадал 71 человек. На данный момент трагедия классифицирована как теракт. Подробно о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU. 

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с губернатором Брянской области Александром Богомазом и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Они обсудили подрыв моста в Брянской области, из-за которого погибло семь человек. «Путин переговорил по телефону с брянским губернатором Александром Богомазов и главой РЖД Олегом Белозеровым», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости. В ходе бесед глава государства заслушал информацию о действиях, предпринимаемых мерах в ответ на инцидент, произошедший на железной дороге. В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав №86, следовавший под конструкцией по маршруту «Климов — Москва». Известно, что пострадал 71 человек. На данный момент трагедия классифицирована как теракт. Подробно о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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