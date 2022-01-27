Мишустин объявил о повышении выплат для россиян с 1 февраля. Список

27 января 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Социальные выплаты будут проиндексированы на 8,4% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ежемесячные пособия семьям с детьми, инвалидам и другие социальные выплаты будут проиндексированы на 8,4% с 1 февраля. Об этом на совещании с членами правительства РФ сообщил его председатель Михаил Мишустин. «Размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве с 1 февраля вырастет на 8,4%», — приводит заявление Михаила Мишустина официальный сайт правительства РФ. Также будут увеличены единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное по уходу за ребенком, а также выплата при передаче ребенка на воспитание в семью. Увеличение выплат ждет и пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС. Вырастет материнский капитал: за первого ребенка дадут сертификат на 524 тыс. рублей. За второго и последующих — до 693 тыс. рублей (если гражданин не получал за первого ребенка). Ранее Минтруд России привел список лиц, которые могут претендовать на назначение ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. В частности, с заявлением на выплату может обратиться женщина, усыновившая первого или второго ребенка. Если матери нет или она лишена родительских прав, подать документы может отец ребенка или усыновитель. Этим же правом наделены опекуны при отсутствии у ребенка родителей или при лишении их родительских прав. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ежемесячные пособия семьям с детьми, инвалидам и другие социальные выплаты будут проиндексированы на 8,4% с 1 февраля. Об этом на совещании с членами правительства РФ сообщил его председатель Михаил Мишустин. «Размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве с 1 февраля вырастет на 8,4%», — приводит заявление Михаила Мишустина официальный сайт правительства РФ. Также будут увеличены единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное по уходу за ребенком, а также выплата при передаче ребенка на воспитание в семью. Увеличение выплат ждет и пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС. Вырастет материнский капитал: за первого ребенка дадут сертификат на 524 тыс. рублей. За второго и последующих — до 693 тыс. рублей (если гражданин не получал за первого ребенка). Ранее Минтруд России привел список лиц, которые могут претендовать на назначение ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка до трех лет. В частности, с заявлением на выплату может обратиться женщина, усыновившая первого или второго ребенка. Если матери нет или она лишена родительских прав, подать документы может отец ребенка или усыновитель. Этим же правом наделены опекуны при отсутствии у ребенка родителей или при лишении их родительских прав.