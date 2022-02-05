Ректора дагестанского вуза обвинили в хищении 90 млн рублей

СКР предъявил Нурмагомеду Суракатову обвинение в мошенничестве и служебном подлоге Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ректору Дагестанского государственного технического университета Нурмагомеду Суракатову предъявили обвинение в хищении более 90 миллионов рублей и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ. По версии следствия, Суракатов похищал деньги со стипендиального счета вуза.

«В 2015—2018 годы обвиняемый в составе организованной преступной группы, в которую входили должностные лица вуза, перечисляли денежные средства со стипендиального счета университета на расчетные счета доверенных лиц и в последующем их обналичивали. Кроме этого, они подделывали подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы и премий сотрудниками университета и получали с лицевого счета наличные денежные средства без их оприходования в кассу учебного заведения», — сообщается на официальном сайте СУ СКР по Республике Дагестан.

В ведомстве сообщили, что Суракатов с соучастниками похитили более 90 миллионов рублей, выделенных вузу из федерального бюджета. Ректору предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, и служебном подлоге. Суракатов задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В квартире и кабинете ректора были проведены обыски.

Ранее были возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших ведущих бухгалтеров Дагестанского государственного технического университета. Им также предъявили обвинения в мошенничестве и подлоге. Сейчас следствие устанавливает других соучастников преступления.

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