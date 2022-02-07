В СБУ заявили о задержании российской женщины-агента

Женщина-агент якобы передавала в ДНР информацию о вооруженных силах Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Служба безопасности Украины объявила, что задержала «российскую шпионку», которая передавала за границу сведения о вооруженных силах республики. По данным ведомства, женщину завербовали в конце 2020 года. Украинка согласилась выполнять задания «из-за идейных убеждений и материальной оплаты».

«Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали участницу агентурной сети, действовавшей в интересах террористической организации „ДНР“. Курировал деятельность агентов кадровый работник так называемой спецслужбы МГБ ДНР самопровозглашенной республики», — сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве сообщили, что женщину завербовал ее знакомый, перешедший на сторону ДНР. Разведчица должна была собирать сведения о местах дислокации одной из механизированных бригад Украины, подразделения которой находились в районе линии разграничения у села Гранитное.

Женщина получила образование топографа горной промышленности. По данным СБУ, это помогло ей профессионально отражать позиции украинских военных на картах-схемах местности. Собранную информацию она передавала своему куратору по электронным каналам связи.

Шпионку задержали на пункте пропуска «Новотроицкое». Во время обыска жилья и тайника, организованного женщиной, следователи СБУ обнаружили мобильный телефон и ноутбук, а также карты-схемы позиций украинских военных. За шпионаж жительнице Украине грозит до 15 лет лишения свободы. Ее поместили под стражу.

Ранее СБУ сообщила о задержании агента российской военной разведки, который якобы планировал серию терактов в Одессе. Уточняется, что он был задержан во время вербовки исполнителя будущих преступлений.

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