СБУ сообщила о задержании агента российских спецслужб в Одессе

11 января 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

По данным СБУ, шпион отвечал за расшатывание общественно-политической ситуации Фото: Анна Майорова © URA.RU На Украине был задержан агент российской военной разведки, который якобы планировал серию терактов в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ). «Сотрудники СБУ разоблачили агента российской военной разведки, спланировавшего серию терактов в Одесской области», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что он был задержан во время вербовки исполнителя для будущих преступлений. По информации СБУ, агентом оказался иностранец, который периодически приезжал на Украину по заданию российских спецслужб. Его главной задачей являлось расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области путем проведения диверсий и терактов, добавили в пресс-службе. Служба безопасности установила, что этот агент организовал поджог военного автомобиля в Одессе в декабре 2021 года и облил памятник украинцам, погибшим в войне с Россией. Следующей целью агента, заявляют в СБУ, были поджоги офисов волонтерских и общественно-политических структур патриотического толка, а также уничтожение военной техники в Одесской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Польше задержали российского шпиона. Генпрокуратура Германии заявила о задержании россиянина, подозреваемого в шпионаже. В Ялте задержали местного жителя, которого подозревают в шпионской деятельности в интересах СБУ, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине был задержан агент российской военной разведки, который якобы планировал серию терактов в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ). «Сотрудники СБУ разоблачили агента российской военной разведки, спланировавшего серию терактов в Одесской области», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что он был задержан во время вербовки исполнителя для будущих преступлений. По информации СБУ, агентом оказался иностранец, который периодически приезжал на Украину по заданию российских спецслужб. Его главной задачей являлось расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области путем проведения диверсий и терактов, добавили в пресс-службе. Служба безопасности установила, что этот агент организовал поджог военного автомобиля в Одессе в декабре 2021 года и облил памятник украинцам, погибшим в войне с Россией. Следующей целью агента, заявляют в СБУ, были поджоги офисов волонтерских и общественно-политических структур патриотического толка, а также уничтожение военной техники в Одесской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Польше задержали российского шпиона. Генпрокуратура Германии заявила о задержании россиянина, подозреваемого в шпионаже. В Ялте задержали местного жителя, которого подозревают в шпионской деятельности в интересах СБУ, передает RT.