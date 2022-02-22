Кремль: Путин сам готовил текст обращения к россиянам

Президент России Владимир Путин лично подготовил текст видеообращение к россиянам, в котором заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Костяк обращения фактически целиком готовил сам президент. Он является непосредственным автором. Какой-то специальной публикации не предусматривается. Хотя оно опубликовано на сайте и доступно в первую очередь для наших граждан», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Президент России Владимир Путин лично подготовил текст видеообращение к россиянам, в котором заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Костяк обращения фактически целиком готовил сам президент. Он является непосредственным автором. Какой-то специальной публикации не предусматривается. Хотя оно опубликовано на сайте и доступно в первую очередь для наших граждан», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Владимир Путин ранее выступил с видеообращением к россиянам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. Президент также заявил о готовности «покарать» людей, виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году и отметил, что современная Украина была создана Россией.