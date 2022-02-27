ТАСС: в МИД Британии пригрозили России конфликтом с НАТО

Глава МИД Великобритании заявила о храбрости украинцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине, которую проводит Россия, может длиться несколько лет подряд, из-за этого может начаться конфликт с НАТО. Такое мнение высказала глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Это может занять несколько лет. Западные страны должны поддержать Украину, поскольку в противном случае РФ якобы может захватить контроль над другими частями Восточной Европы, что угрожает конфликтом с НАТО, — отметила она в интервью телеканалу Sky News, ее слова приводит ТАСС .

Трасс также заявила, что Великобритания продолжит поставлять оружие на Украину, таким образом, поддерживая ее. По ее словам, российские войска сильны, однако «украинцы храбры». Великобритания настаивает на выведении российских войск из Украины, чтобы начать переговоры.

Ранее в Британии составили санкционный список российских олигархов. По словам Трасс, им «негде будет спрятаться», дополняет RT. Лондон намерен ввести ограничительные меры против фигур из этого перечня в ближайшие две недели, пишет «Федеральное агентство новостей».

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, в планы Кремля не входит оккупация республики. Европа и США осудили действия России и ввели в отношении нее санкции.

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