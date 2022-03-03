Полковник РФ: вступит ли НАТО в военный конфликт с Россией

03 марта 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Страны НАТО не будут пытаться вступать в военный конфликт с Россией, несмотря на активное с их стороны вооружение Украины. Об этом в интервью заявил URA.RU начальник зенитных ракетных войск командования ВВС РФ в 2007—2009 годах, полковник Сергей Хатылев. «Глава США Джо Байден, президент Польши Анджей Дуда и премьер Болгарии Кирил Петков заявили, что планов вступать в военный конфликт с Россией у них нет. На случай, если бы страны НАТО попытались войти на Украину, президент Владимир Путин предупредил, что мы нанесем удар, который они раньше не ощущали. Это не просто слова. У нас есть гиперзвуковое и атмосферное оружие. Ни один нормальный человек в НАТО не попытается двигать войска на Украину, когда российские силы стратегического сдерживания находятся в полной готовности к открытию огня в боевом режиме», — сказал Хатылев. Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как отмечает Минобороны РФ, она носит освободительный характер, у российских войск нет планов оккупировать территорию страны и наносить вред мирным жителям. В ходе спецоперации отмечалось, что вооруженные силы Украины и нацбаты используют в качестве живого щита жителей страны, которые пытаются перебраться в другие районы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благодаря началу операции Россия избежала «нападения НАТО на Украину на следующий день».