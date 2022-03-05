Михалков сравнил генпрокурора Украины с немецкими фашистами

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Всероссийский форум
Никита Михалков сравнил работу генпрокурора Венедиктовой с деятельностью фашистов Фото:

Российский режиссер Никита Михалков сравнил новость о своем заочном аресте на Украине с деятельностью генерального прокурора фашистской Германии Эрнста Лауца. Об этом он сообщил NEWS.ru.

«Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц», — заявил Михалков. Он подчеркнул, что генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой не поможет даже экстренный выпуск «Бесогона».

Также он дополнил, что у него складывается впечатление, что генпрокурор Украины «нюхают на пару» со украинским президентом Владимиром Зеленским. Такие выводы режиссер сделал после того, как узнал, что его обвиняют в невозможности повлиять на территориальную целостность Украины.

Ранее Венедиктова заявила о заочном аресте российского режиссера Никиты Михалкова и обвинила его в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщил ТАСС. Венедиктова заявила, что запущена процедура объявления Михалкова в международный розыск. Связано это с тем, что Россия объявила о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а Михалков поддерживает позицию российских властей.

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Российский режиссер Никита Михалков сравнил новость о своем заочном аресте на Украине с деятельностью генерального прокурора фашистской Германии Эрнста Лауца. Об этом он сообщил NEWS.ru. «Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц», — заявил Михалков. Он подчеркнул, что генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой не поможет даже экстренный выпуск «Бесогона». Также он дополнил, что у него складывается впечатление, что генпрокурор Украины «нюхают на пару» со украинским президентом Владимиром Зеленским. Такие выводы режиссер сделал после того, как узнал, что его обвиняют в невозможности повлиять на территориальную целостность Украины. Ранее Венедиктова заявила о заочном аресте российского режиссера Никиты Михалкова и обвинила его в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщил ТАСС. Венедиктова заявила, что запущена процедура объявления Михалкова в международный розыск. Связано это с тем, что Россия объявила о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а Михалков поддерживает позицию российских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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