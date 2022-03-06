Архамия объяснил свое решение прийти на переговоры в бейсболке

07 марта 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Во время переговоров с РФ член украинской делегации сел за стол в кепке Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры и продолжит ее носить. По его словам, кепка показывает реальное отношение политика к России. «В мирное время я не ношу бейсболки. Но так как мы должны жать руки и следовать определенному протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране. И я не перестану ее использовать, пока мы не добьемся мира в соответствии с интересами Украины», — сказал Архамия в эфире телеканала Fox News. Во время первого раунда переговоров России с Украиной в Белоруссии 28 февраля Архамия сел за стол в кепке. Кроме того, все члены украинской делегации были одеты подчеркнуто неофициально — в повседневную одежду, джинсы, свитера., передает «Царьград». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного русскоязычного населения от геноцида властей, а не оккупация республики. 28 февраля в Белоруссии стартовали переговоры между украинским и российским делегациями. На них, в частности, была достигнута договоренность об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей. Однако 5 марта, по заявлению Минобороны РФ, по гуманитарному коридору из Мариуполя не смог выйти ни один мирный житель. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, украинские националисты препятствуют выходу мирных жителей и держат их в заложниках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что специально надел бейсболку на переговоры и продолжит ее носить. По его словам, кепка показывает реальное отношение политика к России. «В мирное время я не ношу бейсболки. Но так как мы должны жать руки и следовать определенному протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране. И я не перестану ее использовать, пока мы не добьемся мира в соответствии с интересами Украины», — сказал Архамия в эфире телеканала Fox News. Во время первого раунда переговоров России с Украиной в Белоруссии 28 февраля Архамия сел за стол в кепке. Кроме того, все члены украинской делегации были одеты подчеркнуто неофициально — в повседневную одежду, джинсы, свитера., передает «Царьград». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного русскоязычного населения от геноцида властей, а не оккупация республики. 28 февраля в Белоруссии стартовали переговоры между украинским и российским делегациями. На них, в частности, была достигнута договоренность об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей. Однако 5 марта, по заявлению Минобороны РФ, по гуманитарному коридору из Мариуполя не смог выйти ни один мирный житель. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, украинские националисты препятствуют выходу мирных жителей и держат их в заложниках.