Тамбовский губернатор меняет цели региона после беседы с Путиным

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров принял решение скорректировать стратегические национальные цели региона после совещания с президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.
«Мы приложим все усилия, чтобы преодолеть ситуацию, сложившуюся в связи с введением беспрецедентных санкций со стороны недружественных стран. Наша страна неоднократно сталкивалась с мощными вызовами и всегда успешно их преодолевала. Так будет и на этот раз. Тамбовская область не останется в стороне. Мы задействуем весь наш потенциал — широкую производственную базу и интеллектуальные ресурсы», — отметил Егоров.
Владимир Путин на совещании с главами регионов, которое состоялось 16 марта, поручил начать подготовку к проведению форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Президент отметил, что стратегические национальные цели придется скорректировать в условиях санкций. Максим Егоров, участвовавший в совещании, заявил, что работа над поручениями президента уже началась и все задачи будут выполнены. Он вошел в оргкомитет форума.
Масштабные санкции против России, ее предприятий и первых лиц, были введены странами Запада и США в ответ на спецоперацию по денационализации и демилитаризации Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ, а российским предприятиям запретили экспорт большинства наименований продукции.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров принял решение скорректировать стратегические национальные цели региона после совещания с президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «Мы приложим все усилия, чтобы преодолеть ситуацию, сложившуюся в связи с введением беспрецедентных санкций со стороны недружественных стран. Наша страна неоднократно сталкивалась с мощными вызовами и всегда успешно их преодолевала. Так будет и на этот раз. Тамбовская область не останется в стороне. Мы задействуем весь наш потенциал — широкую производственную базу и интеллектуальные ресурсы», — отметил Егоров. Владимир Путин на совещании с главами регионов, которое состоялось 16 марта, поручил начать подготовку к проведению форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Президент отметил, что стратегические национальные цели придется скорректировать в условиях санкций. Максим Егоров, участвовавший в совещании, заявил, что работа над поручениями президента уже началась и все задачи будут выполнены. Он вошел в оргкомитет форума. Масштабные санкции против России, ее предприятий и первых лиц, были введены странами Запада и США в ответ на спецоперацию по денационализации и демилитаризации Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ, а российским предприятиям запретили экспорт большинства наименований продукции.