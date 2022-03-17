Тамбовский губернатор меняет цели региона после беседы с Путиным

17 марта 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Работа над поручениями Владимира Путина уже началась, заверил Максим Егоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Тамбовской области Максим Егоров принял решение скорректировать стратегические национальные цели региона после совещания с президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «Мы приложим все усилия, чтобы преодолеть ситуацию, сложившуюся в связи с введением беспрецедентных санкций со стороны недружественных стран. Наша страна неоднократно сталкивалась с мощными вызовами и всегда успешно их преодолевала. Так будет и на этот раз. Тамбовская область не останется в стороне. Мы задействуем весь наш потенциал — широкую производственную базу и интеллектуальные ресурсы», — отметил Егоров. Владимир Путин на совещании с главами регионов, которое состоялось 16 марта, поручил начать подготовку к проведению форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Президент отметил, что стратегические национальные цели придется скорректировать в условиях санкций. Максим Егоров, участвовавший в совещании, заявил, что работа над поручениями президента уже началась и все задачи будут выполнены. Он вошел в оргкомитет форума. Масштабные санкции против России, ее предприятий и первых лиц, были введены странами Запада и США в ответ на спецоперацию по денационализации и демилитаризации Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ, а российским предприятиям запретили экспорт большинства наименований продукции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров принял решение скорректировать стратегические национальные цели региона после совещания с президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «Мы приложим все усилия, чтобы преодолеть ситуацию, сложившуюся в связи с введением беспрецедентных санкций со стороны недружественных стран. Наша страна неоднократно сталкивалась с мощными вызовами и всегда успешно их преодолевала. Так будет и на этот раз. Тамбовская область не останется в стороне. Мы задействуем весь наш потенциал — широкую производственную базу и интеллектуальные ресурсы», — отметил Егоров. Владимир Путин на совещании с главами регионов, которое состоялось 16 марта, поручил начать подготовку к проведению форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Президент отметил, что стратегические национальные цели придется скорректировать в условиях санкций. Максим Егоров, участвовавший в совещании, заявил, что работа над поручениями президента уже началась и все задачи будут выполнены. Он вошел в оргкомитет форума. Масштабные санкции против России, ее предприятий и первых лиц, были введены странами Запада и США в ответ на спецоперацию по денационализации и демилитаризации Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ, а российским предприятиям запретили экспорт большинства наименований продукции.