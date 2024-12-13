Песков ответил на вопрос URA.RU о встрече представителей ядерных держав в Дубае

Песков: Россия представила позицию по своей ядерной доктрине на встрече в Дубае
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча ядерных держав в Дубае прошла на экспертном уровне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча ядерных держав в Дубае прошла на экспертном уровне Фото:

Россия представила позицию по своей ядерной доктрине на встрече представителей пяти ядержных держав. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о мероприятии в Дубае, прошедшем в начале декабря.

«Позиция России связана с нашей ядерной доктриной, она хорошо понятна, соответствующий документ подписан президентом России Владимиром Путиным. Встреча (проходила) на экспертном уровне», — заявил Песков.

МИД Китая сообщил 10 декабря, что в Дубае, еще четвертого числа этого месяца, прошла встреча представителей пяти ядерных государств: России, США, Китая, Франции и Великобритании. Как следует из сообщения, ключевой темой встречи стали ядерные доктрины.

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Россия представила позицию по своей ядерной доктрине на встрече представителей пяти ядержных держав. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о мероприятии в Дубае, прошедшем в начале декабря. «Позиция России связана с нашей ядерной доктриной, она хорошо понятна, соответствующий документ подписан президентом России Владимиром Путиным. Встреча (проходила) на экспертном уровне», — заявил Песков. МИД Китая сообщил 10 декабря, что в Дубае, еще четвертого числа этого месяца, прошла встреча представителей пяти ядерных государств: России, США, Китая, Франции и Великобритании. Как следует из сообщения, ключевой темой встречи стали ядерные доктрины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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