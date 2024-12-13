Песков ответил на вопрос URA.RU о встрече представителей ядерных держав в Дубае

Россия представила позицию по своей ядерной доктрине на встрече представителей пяти ядержных держав. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о мероприятии в Дубае, прошедшем в начале декабря.
«Позиция России связана с нашей ядерной доктриной, она хорошо понятна, соответствующий документ подписан президентом России Владимиром Путиным. Встреча (проходила) на экспертном уровне», — заявил Песков.
МИД Китая сообщил 10 декабря, что в Дубае, еще четвертого числа этого месяца, прошла встреча представителей пяти ядерных государств: России, США, Китая, Франции и Великобритании. Как следует из сообщения, ключевой темой встречи стали ядерные доктрины.
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