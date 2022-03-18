Госдепартамент США подтвердил смерть американца на Украине

Американское внешнеполитическое ведомство отказалось раскрывать подробности Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ходе военной спецоперации РФ на Украине в городе Чернигове убит гражданин США. Об этом сообщают представители американского Госдепартамента.

«Госдепартамент США подтвердил смерть (гражданина страны) на Украине», — передает ТАСС сообщение от телеканала CNN. В американском внешнеполитическом ведомстве отказались от дальнейших комментариев по данному происшествию. Имя погибшего, его род деятельности и обстоятельства смерти пока не уточняются.

Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий после начала операции день. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что целями операции являются демилитаризация и денацификация.