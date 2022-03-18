Григорий Лепс из-за санкций потерял 20 млн долларов

Григорий Лепс хранил часть сбережений в американский и британских банках Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский певец Григорий Лепс из-за санкций потерял более 20 миллионов долларов. Как рассказал основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов, певец хранил часть своих денег в американский и британских банках.

«Последние 20 лет Лепс зарабатывал очень приличные деньги и часть из них хранил в американских и лондонских банках. А теперь певец не может выехать ни в Лондон, ни в Америку. Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более 20 млн долларов», — рассказал Чибисов в интервью изданию «Комсомольская правда».

Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания заморозила счета основателя Альфа-Банка Михаила Фридмана. На данный момент он ждет разрешения от властей Британии, чтобы снимать со счета до 2500 фунтов стерлингов или 3300 долларов в месяц.

Причиной масштабных санкций лидеры западных стран называли попытку удара по всей российской экономике. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. По словам российского лидера, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам