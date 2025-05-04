В Сочи самолет сбил зайца во время посадки

Самолет после столкновения не пострадал
Лайнер «Азимута» летел из Тель-Авива в Сочи. Сразу после посадки самолет сбил зайца, выбежавшего на полосу, сообщает Shot.
«Superjet-100 буквально через несколько секунд после приземления борт снес зайца», — сообщает telegram-канал Shot. Заяц выскочил на полосу неожиданно.
После столкновения борт спокойно уехал на стоянку. Транспорт не пострадал.
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