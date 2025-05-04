В Сочи самолет сбил зайца во время посадки

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Самолет после столкновения не пострадал
Самолет после столкновения не пострадал Фото:

Лайнер «Азимута» летел из Тель-Авива в Сочи. Сразу после посадки самолет сбил зайца, выбежавшего на полосу, сообщает Shot. 

«Superjet-100 буквально через несколько секунд после приземления борт снес зайца», — сообщает telegram-канал Shot. Заяц выскочил на полосу неожиданно.

После столкновения борт спокойно уехал на стоянку. Транспорт не пострадал.

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Лайнер «Азимута» летел из Тель-Авива в Сочи. Сразу после посадки самолет сбил зайца, выбежавшего на полосу, сообщает Shot.  «Superjet-100 буквально через несколько секунд после приземления борт снес зайца», — сообщает telegram-канал Shot. Заяц выскочил на полосу неожиданно. После столкновения борт спокойно уехал на стоянку. Транспорт не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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