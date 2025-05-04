Энергетики восстановили большую часть электроснабжения в Подмосковье

Специалисты Россетей восстановили большую часть электроснабжения в Подмосковье после циклона. Об этом сообщили Россети Московского региона.
«Энергетики Группы Россети восстановили электроснабжение основной части потребителей после циклона в Подмосковье», — сообщает telegram-канал ведомства. Энергетики в круглосуточном режиме устраняют последствия аварии. Подача электроэнергии основной массе потребителей уже возобновлена.
Ранее сообщалось, что энергоснабжение в Подмосковье восстановят к вечеру 3 мая. Сама авария была вызвана снегопадом.
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