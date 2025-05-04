Энергетики восстановили большую часть электроснабжения в Подмосковье

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2 мая в Москве было зафиксировано рекордное количество осадков, что и стало причиной аварии
2 мая в Москве было зафиксировано рекордное количество осадков, что и стало причиной аварии Фото:

Специалисты Россетей восстановили большую часть электроснабжения в Подмосковье после циклона. Об этом сообщили Россети Московского региона.

«Энергетики Группы Россети восстановили электроснабжение основной части потребителей после циклона в Подмосковье», — сообщает telegram-канал ведомства. Энергетики в круглосуточном режиме устраняют последствия аварии. Подача электроэнергии основной массе потребителей уже возобновлена.

Ранее сообщалось, что энергоснабжение в Подмосковье восстановят к вечеру 3 мая. Сама авария была вызвана снегопадом.

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Специалисты Россетей восстановили большую часть электроснабжения в Подмосковье после циклона. Об этом сообщили Россети Московского региона. «Энергетики Группы Россети восстановили электроснабжение основной части потребителей после циклона в Подмосковье», — сообщает telegram-канал ведомства. Энергетики в круглосуточном режиме устраняют последствия аварии. Подача электроэнергии основной массе потребителей уже возобновлена. Ранее сообщалось, что энергоснабжение в Подмосковье восстановят к вечеру 3 мая. Сама авария была вызвана снегопадом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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