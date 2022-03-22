22 марта 2022

Евросоюз и США ужесточат санкции против России

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг евросоюза, европа, стокгольмская ратуша
Евросоюз и США введут новые санкции против РФ после саммита НАТО Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США и Евросоюз (ЕС) ужесточат существующие санкции против России, а также введут дополнительные ограничения по итогам предстоящего визита американского лидера Джо Байдена на саммит НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Он [Байден] присоединится к нашим партнерам в деле введения дальнейших санкций против России и ужесточения существующих санкций, чтобы принять меры против обхода санкций и обеспечить [их] надежное исполнение», — цитирует Салливана ТАСС. По словам помощника американского президента, о новых ограничениях будет объявлено в четверг, 24 марта, по итогам визита американского президента Джо Байдена в Брюссель. Подробности санкций Салливан раскрывать не стал.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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США и Евросоюз (ЕС) ужесточат существующие санкции против России, а также введут дополнительные ограничения по итогам предстоящего визита американского лидера Джо Байдена на саммит НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Он [Байден] присоединится к нашим партнерам в деле введения дальнейших санкций против России и ужесточения существующих санкций, чтобы принять меры против обхода санкций и обеспечить [их] надежное исполнение», — цитирует Салливана ТАСС. По словам помощника американского президента, о новых ограничениях будет объявлено в четверг, 24 марта, по итогам визита американского президента Джо Байдена в Брюссель. Подробности санкций Салливан раскрывать не стал. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.
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