Евросоюз и США ужесточат санкции против России

23 марта 2022 в 03:25 Размер текста - 17 +

Евросоюз и США введут новые санкции против РФ после саммита НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США и Евросоюз (ЕС) ужесточат существующие санкции против России, а также введут дополнительные ограничения по итогам предстоящего визита американского лидера Джо Байдена на саммит НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Он [Байден] присоединится к нашим партнерам в деле введения дальнейших санкций против России и ужесточения существующих санкций, чтобы принять меры против обхода санкций и обеспечить [их] надежное исполнение», — цитирует Салливана ТАСС. По словам помощника американского президента, о новых ограничениях будет объявлено в четверг, 24 марта, по итогам визита американского президента Джо Байдена в Брюссель. Подробности санкций Салливан раскрывать не стал. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и Евросоюз (ЕС) ужесточат существующие санкции против России, а также введут дополнительные ограничения по итогам предстоящего визита американского лидера Джо Байдена на саммит НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Он [Байден] присоединится к нашим партнерам в деле введения дальнейших санкций против России и ужесточения существующих санкций, чтобы принять меры против обхода санкций и обеспечить [их] надежное исполнение», — цитирует Салливана ТАСС. По словам помощника американского президента, о новых ограничениях будет объявлено в четверг, 24 марта, по итогам визита американского президента Джо Байдена в Брюссель. Подробности санкций Салливан раскрывать не стал. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.