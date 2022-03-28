Песков не захотел делиться деталями о переговорах с Украиной

28 марта 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков считает, что проведение переговоров с украинской стороной в очной форме важно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Провести предстоящие переговоры с украинской стороной в очной форме важно, но говорить о прогрессе рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодня они вряд ли продолжаются. Сегодня делегации отправляются в Турцию, но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти. Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате — это важно, безусловно, но пока мы придерживаемся линии на неразглашение деталей. Это может лишь навредить переговорному процессу. Очный формат позволят более концентрировано и насыщенно, с точки зрения созидания вести переговоры», — сказал Песков во время общения с журналистами. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Ранее представитель РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд пройдет в Турции 28—30 марта. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Провести предстоящие переговоры с украинской стороной в очной форме важно, но говорить о прогрессе рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодня они вряд ли продолжаются. Сегодня делегации отправляются в Турцию, но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти. Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате — это важно, безусловно, но пока мы придерживаемся линии на неразглашение деталей. Это может лишь навредить переговорному процессу. Очный формат позволят более концентрировано и насыщенно, с точки зрения созидания вести переговоры», — сказал Песков во время общения с журналистами. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Ранее представитель РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд пройдет в Турции 28—30 марта.