Песков не захотел делиться деталями о переговорах с Украиной

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков считает, что проведение переговоров с украинской стороной в очной форме важно Фото:
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Провести предстоящие переговоры с украинской стороной в очной форме важно, но говорить о прогрессе рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня они вряд ли продолжаются. Сегодня делегации отправляются в Турцию, но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти. Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате — это важно, безусловно, но пока мы придерживаемся линии на неразглашение деталей. Это может лишь навредить переговорному процессу. Очный формат позволят более концентрировано и насыщенно, с точки зрения созидания вести переговоры», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Ранее представитель РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд пройдет в Турции 28—30 марта.

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Провести предстоящие переговоры с украинской стороной в очной форме важно, но говорить о прогрессе рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодня они вряд ли продолжаются. Сегодня делегации отправляются в Турцию, но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти. Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате — это важно, безусловно, но пока мы придерживаемся линии на неразглашение деталей. Это может лишь навредить переговорному процессу. Очный формат позволят более концентрировано и насыщенно, с точки зрения созидания вести переговоры», — сказал Песков во время общения с журналистами. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Ранее представитель РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что следующий раунд пройдет в Турции 28—30 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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