Лавров заявил об ответных мерах для «недружественных стран»

28 марта 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Россия ограничит въезд граждан для граждан «недружественных стран» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готовит указ об ответных мерах, которые ограничат въезд в Россию для граждан «недружественных стран». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании генсовета «Единой России». «В Российской Федерации готовится указ об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в страну для граждан „недружественных стран“», — заявил Лавров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее в Кремле сообщили, что Россия составит список недружественных государств. В документе сообщалось, что организации РФ смогут платить долги кредиторам из недружественных стран в рублях или другом порядке, который определит Банк России или министерство финансов. Также власти РФ хотят защитить население от недружественных действий других стран и международных организаций. Это произошло после того, как президент Владимир Путин объявил о спецоперации России на Украине. В ответ на это западные страны начали вводить санкции против страны. По словам российского лидера, целью Запада является разрушение экономики РФ и удар по гражданам России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия готовит указ об ответных мерах, которые ограничат въезд в Россию для граждан «недружественных стран». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании генсовета «Единой России». «В Российской Федерации готовится указ об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в страну для граждан „недружественных стран“», — заявил Лавров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее в Кремле сообщили, что Россия составит список недружественных государств. В документе сообщалось, что организации РФ смогут платить долги кредиторам из недружественных стран в рублях или другом порядке, который определит Банк России или министерство финансов. Также власти РФ хотят защитить население от недружественных действий других стран и международных организаций. Это произошло после того, как президент Владимир Путин объявил о спецоперации России на Украине. В ответ на это западные страны начали вводить санкции против страны. По словам российского лидера, целью Запада является разрушение экономики РФ и удар по гражданам России.