Лавров заявил об ответных мерах для «недружественных стран»

Россия готовит указ об ответных мерах, которые ограничат въезд в Россию для граждан «недружественных стран». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании генсовета «Единой России».
«В Российской Федерации готовится указ об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в страну для граждан „недружественных стран“», — заявил Лавров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее в Кремле сообщили, что Россия составит список недружественных государств. В документе сообщалось, что организации РФ смогут платить долги кредиторам из недружественных стран в рублях или другом порядке, который определит Банк России или министерство финансов. Также власти РФ хотят защитить население от недружественных действий других стран и международных организаций. Это произошло после того, как президент Владимир Путин объявил о спецоперации России на Украине. В ответ на это западные страны начали вводить санкции против страны. По словам российского лидера, целью Запада является разрушение экономики РФ и удар по гражданам России.
Россия готовит указ об ответных мерах, которые ограничат въезд в Россию для граждан «недружественных стран». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании генсовета «Единой России». «В Российской Федерации готовится указ об ответных мерах визового характера, который ограничит въезд в страну для граждан „недружественных стран“», — заявил Лавров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее в Кремле сообщили, что Россия составит список недружественных государств. В документе сообщалось, что организации РФ смогут платить долги кредиторам из недружественных стран в рублях или другом порядке, который определит Банк России или министерство финансов. Также власти РФ хотят защитить население от недружественных действий других стран и международных организаций. Это произошло после того, как президент Владимир Путин объявил о спецоперации России на Украине. В ответ на это западные страны начали вводить санкции против страны. По словам российского лидера, целью Запада является разрушение экономики РФ и удар по гражданам России.