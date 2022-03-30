В Кремле рассказали, что происходит после переговоров в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что происходит после переговоров в Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После российско-украинских переговоров в Турции делегации намерены согласовать и выверить позиции с руководством своих стран. При этом продолжительность этих переговоров (анонсировалось, что они пройдут 29—30 марта) не сокращалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Переговоры состоялись, они завершились. Делегации поехали в свои центры дальше согласовывать и выверять позиции. Мы говорили о возможности в такие-то числа проведение переговоров. Они состоялись вчера. В данном случае ничего не сокращалось и не урезалось», — пояснил Песков.

Очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Украинская сторона представила в письменном виде свои требования к России.