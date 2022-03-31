Тюменские чиновники просят Минстрой отменить проверки строек

31 марта 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Если Госстройнадзор откажется от финальных проверок, детские сады и школы будут быстрее вводить в эксплуатацию (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Главное управление строительства Тюменской области направило в Минстрой РФ предложение об отмене финальных проверок Госстройнадзора на объектах, которые строятся за счет бюджета. Информация размещена в telegram-канале ГУС ТО. «ГУС ТО направило в Минстрой России инициативу по оптимизации процедуры ввода объектов в эксплуатацию. Предлагается отменить выдачу заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ. Изменения могут коснуться строительства социальных и дорожных объектов, которые возводят за счет бюджетных средств», — говорится в сообщении регионального ведомства. По закону, после завершения стройки Госстройнадзор должен провести проверку и выдать заключение о соответствии проведенных работ проекту. По мнению ГУСа, это требование излишне, ведь контроль на всем протяжении строительства ведут государственные или казенные учреждения. То есть финальная проверка просто дублирует их работу. Как отметили в ведомстве, в случае принятия инициативы польза будет существенной. Так, процедура ввода в эксплуатацию школ, детских садов, поликлиник и дорог может быть сокращена на 30 и более дней. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главное управление строительства Тюменской области направило в Минстрой РФ предложение об отмене финальных проверок Госстройнадзора на объектах, которые строятся за счет бюджета. Информация размещена в telegram-канале ГУС ТО. «ГУС ТО направило в Минстрой России инициативу по оптимизации процедуры ввода объектов в эксплуатацию. Предлагается отменить выдачу заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ. Изменения могут коснуться строительства социальных и дорожных объектов, которые возводят за счет бюджетных средств», — говорится в сообщении регионального ведомства. По закону, после завершения стройки Госстройнадзор должен провести проверку и выдать заключение о соответствии проведенных работ проекту. По мнению ГУСа, это требование излишне, ведь контроль на всем протяжении строительства ведут государственные или казенные учреждения. То есть финальная проверка просто дублирует их работу. Как отметили в ведомстве, в случае принятия инициативы польза будет существенной. Так, процедура ввода в эксплуатацию школ, детских садов, поликлиник и дорог может быть сокращена на 30 и более дней.