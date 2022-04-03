Депутат ГД предложил новую льготу для россиян в условиях санкций

04 апреля 2022 в 08:24 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили льготу для студентов, потерявших работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Нужно предоставлять отсрочку по платежам за обучение в вузах студентах, которые потеряли работу из-за ухода иностранных компаний из России. С таким предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. «В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на отчисление учащихся высших и средне-специальных учебных заведений сроком на 12 месяцев за неоплату услуг учебных заведений, позволить данным гражданам перенести платежи за учебу на срок до одного года», — передает RT обращение депутата. Некоторые студенты высших и средне-специальных учебных заведений работали в иностранных компаниях, которые решили уйти с российского рынка. Власов отметил, что возможность трудоустройства для этой категории граждан была единственным способом оплачивать высшее образование, а поиск нового рабочего места может занять время. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине. Также многие страны ввели санкции в отношении РФ. Отечественные производители активно занимаются замещением. Например, создают аналоги западных лекарств. На место ушедших иностранных компаний могут прийти отечественные, цитируют «Дни.ру» вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергея Миронова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нужно предоставлять отсрочку по платежам за обучение в вузах студентах, которые потеряли работу из-за ухода иностранных компаний из России. С таким предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. «В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на отчисление учащихся высших и средне-специальных учебных заведений сроком на 12 месяцев за неоплату услуг учебных заведений, позволить данным гражданам перенести платежи за учебу на срок до одного года», — передает RT обращение депутата. Некоторые студенты высших и средне-специальных учебных заведений работали в иностранных компаниях, которые решили уйти с российского рынка. Власов отметил, что возможность трудоустройства для этой категории граждан была единственным способом оплачивать высшее образование, а поиск нового рабочего места может занять время. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине. Также многие страны ввели санкции в отношении РФ. Отечественные производители активно занимаются замещением. Например, создают аналоги западных лекарств. На место ушедших иностранных компаний могут прийти отечественные, цитируют «Дни.ру» вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергея Миронова.