Украинские военные потеряли возможность безопасного снабжения своих подразделений в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили военнослужащих группировки войск «Север».
«Для ВСУ нет безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье», — заявили представители группировки. Их слова передает РИА Новости.
Ранее в Курской области ВСУ подорвали два моста через реку Локня, что может рассматриваться как отступление украинских войск. Кроме того, сообщается о подрыве третьего стратегически значимого моста украинскими войсками в городе Суджа, который пересекает реку с таким же названием. Взрыв привел к разделению логистических возможностей войск ВСУ на две части, что существенно усложнило маневры и переброску резервов между этими сегментами.
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