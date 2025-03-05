ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курске

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ВСУ больше не могут снабжать себя в Курской области
ВСУ больше не могут снабжать себя в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные потеряли возможность безопасного снабжения своих подразделений в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили военнослужащих группировки войск «Север». 

«Для ВСУ нет безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье», — заявили представители группировки. Их слова передает РИА Новости. 

Ранее в Курской области ВСУ подорвали два моста через реку Локня, что может рассматриваться как отступление украинских войск. Кроме того, сообщается о подрыве третьего стратегически значимого моста украинскими войсками в городе Суджа, который пересекает реку с таким же названием. Взрыв привел к разделению логистических возможностей войск ВСУ на две части, что существенно усложнило маневры и переброску резервов между этими сегментами.

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Украинские военные потеряли возможность безопасного снабжения своих подразделений в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили военнослужащих группировки войск «Север».  «Для ВСУ нет безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье», — заявили представители группировки. Их слова передает РИА Новости.  Ранее в Курской области ВСУ подорвали два моста через реку Локня, что может рассматриваться как отступление украинских войск. Кроме того, сообщается о подрыве третьего стратегически значимого моста украинскими войсками в городе Суджа, который пересекает реку с таким же названием. Взрыв привел к разделению логистических возможностей войск ВСУ на две части, что существенно усложнило маневры и переброску резервов между этими сегментами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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