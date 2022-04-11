Лавров назвал цель спецоперации, ВС РФ освободили порт Мариуполя. Главное о спецоперации 11 апреля 11 апреля 2022 в 22:52 Размер текста - 17 + Бойцы Народной милиции ДНР освободили порт в Мариуполе от националистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил еще одну цель спецоперации России на Украине. Бойцы ДНР совместно с военными РФ полностью освободили порт в Мариуполе от Вооруженных сил Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская спецоперация на Украине призвана, в том числе покончить с «безоглядным расширением и полным доминированием США в мире». В пример таких доминировании и нарушений международного права со стороны США глава МИД РФ назвал действия Белого дома в Косово и Ираке.

В штурме подземных укреплений завода «Азовсталь» в Мариуполе отсутствует смысл, поэтому для выполнения этого необходимо «обратиться к химическим войскам». Такое заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что силы Народной милиции ДНР совместно с российскими военными полностью освободили порт в Мариуполе от Вооруженных сил Украины. Утром 11 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что порт в Мариуполе удалось освободить на 80%.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер рассказал, как прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, разговор был открытым, но жестким. Нехаммер заявил, что Австрия не намерена отказываться от поставок российских нефти и газа.

Военные ликвидировали одного из руководителей националистического батальона «Правый сектор» Тараса Бобанича. Он виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе детей. Сейчас Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил еще одну цель спецоперации России на Украине. Бойцы ДНР совместно с военными РФ полностью освободили порт в Мариуполе от Вооруженных сил Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 апреля. Сейчас Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям