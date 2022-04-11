ВС РФ ликвидировали одного из руководителей «Правого сектора»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Украина, мариуполь
Группа специального назначения ликвидировала Тараса Бобанича Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие РФ ликвидировали одного из руководителей националистического батальона «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Тараса Бобанича. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого «добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Тарас Бобанич. Он виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе детей», — сообщили в Минобороны России.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военнослужащие РФ ликвидировали одного из руководителей националистического батальона «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Тараса Бобанича. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. «Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого «добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Тарас Бобанич. Он виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе детей», — сообщили в Минобороны России. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...