ВС РФ ликвидировали одного из руководителей «Правого сектора»*

Группа специального назначения ликвидировала Тараса Бобанича Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие РФ ликвидировали одного из руководителей националистического батальона «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Тараса Бобанича. Об этом сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого «добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Тарас Бобанич. Он виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе детей», — сообщили в Минобороны России.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.