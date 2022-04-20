Британский генерал заявил, что НАТО не готово к войне с Россией

20 апреля 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Генерал уверен, что Британия проиграла бы РФ за неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший британский военный главнокомандующий, генерал Ричард Бэрронс заявил, что НАТО не готово к войне с Россией. Несмотря на то, что страны Альянса поддерживали Украину оружием и финансовой помощью, они стараются избегать любых действий, которые могли бы втянуть их в открытое противостояние с Россией. «Это было бы легче сделать, если бы у нас была хоть какая-то подготовка, чтобы действовать в таких обстоятельствах с необходимой скоростью, но у нас ее нет. Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готово. И нам должно быть стыдно за это», — заявил Бэрронс изданию The Independent. Он уточнил, что НАТО может вступить в войну с Россией, если Москва нападет на одного из членов альянса. Однако у Британии, к примеру, нет необходимых систем обороны на случай обострения конфликта с Россией. По мнению британского генерала, силы Королевства были бы уничтожены «примерно за неделю», передает Pravda.Ru. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. В середине апреля Украина начала получать новую партию оружия и военной техники из США, пишет Nation news. Также Киев должен получить военную помощь от Великобритании, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Бывший британский военный главнокомандующий, генерал Ричард Бэрронс заявил, что НАТО не готово к войне с Россией. Несмотря на то, что страны Альянса поддерживали Украину оружием и финансовой помощью, они стараются избегать любых действий, которые могли бы втянуть их в открытое противостояние с Россией. «Это было бы легче сделать, если бы у нас была хоть какая-то подготовка, чтобы действовать в таких обстоятельствах с необходимой скоростью, но у нас ее нет. Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готово. И нам должно быть стыдно за это», — заявил Бэрронс изданию The Independent. Он уточнил, что НАТО может вступить в войну с Россией, если Москва нападет на одного из членов альянса. Однако у Британии, к примеру, нет необходимых систем обороны на случай обострения конфликта с Россией. По мнению британского генерала, силы Королевства были бы уничтожены «примерно за неделю», передает Pravda.Ru. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. В середине апреля Украина начала получать новую партию оружия и военной техники из США, пишет Nation news. Также Киев должен получить военную помощь от Великобритании, сообщает телеканал 360.