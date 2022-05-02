Пентагон: США добиваются стратегического провала России

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В США ожидают, что в России будет кризис Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США собираются добиться того, чтобы ситуация вокруг Украины стала «стратегическим провалом» для России. Об этом сказала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Задача правительства США применительно к России, а также к европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины заключается в том, чтобы этот кризис для России завершился стратегическим провалом», — сказала Уолландер, передает ТАСС. Она уточнила, что речь идет о провалах в военном, экономическом и политических аспектах.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями стали демилитаризация, денацификация и защита населения Донбасса от геноцида со стороны Украины. Из-за этого страны Запада, в том числе США, ввели санкции против России. Власти РФ отмечали, что ограничения затрагивают и Запад. Там нарушаются системы логистики, расчетов и кооперационные связи. В США возросла инфляция и стоимость бензина после отказа от нефти и газа из РФ, также там упал до исторического минимума рейтинг президента США Джо Байдена.

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США собираются добиться того, чтобы ситуация вокруг Украины стала «стратегическим провалом» для России. Об этом сказала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на Атлантическом совете в Вашингтоне. «Задача правительства США применительно к России, а также к европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины заключается в том, чтобы этот кризис для России завершился стратегическим провалом», — сказала Уолландер, передает ТАСС. Она уточнила, что речь идет о провалах в военном, экономическом и политических аспектах. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями стали демилитаризация, денацификация и защита населения Донбасса от геноцида со стороны Украины. Из-за этого страны Запада, в том числе США, ввели санкции против России. Власти РФ отмечали, что ограничения затрагивают и Запад. Там нарушаются системы логистики, расчетов и кооперационные связи. В США возросла инфляция и стоимость бензина после отказа от нефти и газа из РФ, также там упал до исторического минимума рейтинг президента США Джо Байдена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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