Пентагон: США добиваются стратегического провала России

02 мая 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

В США ожидают, что в России будет кризис Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США собираются добиться того, чтобы ситуация вокруг Украины стала «стратегическим провалом» для России. Об этом сказала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на Атлантическом совете в Вашингтоне. «Задача правительства США применительно к России, а также к европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины заключается в том, чтобы этот кризис для России завершился стратегическим провалом», — сказала Уолландер, передает ТАСС. Она уточнила, что речь идет о провалах в военном, экономическом и политических аспектах. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями стали демилитаризация, денацификация и защита населения Донбасса от геноцида со стороны Украины. Из-за этого страны Запада, в том числе США, ввели санкции против России. Власти РФ отмечали, что ограничения затрагивают и Запад. Там нарушаются системы логистики, расчетов и кооперационные связи. В США возросла инфляция и стоимость бензина после отказа от нефти и газа из РФ, также там упал до исторического минимума рейтинг президента США Джо Байдена. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

США собираются добиться того, чтобы ситуация вокруг Украины стала «стратегическим провалом» для России. Об этом сказала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на Атлантическом совете в Вашингтоне. «Задача правительства США применительно к России, а также к европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины заключается в том, чтобы этот кризис для России завершился стратегическим провалом», — сказала Уолландер, передает ТАСС. Она уточнила, что речь идет о провалах в военном, экономическом и политических аспектах. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями стали демилитаризация, денацификация и защита населения Донбасса от геноцида со стороны Украины. Из-за этого страны Запада, в том числе США, ввели санкции против России. Власти РФ отмечали, что ограничения затрагивают и Запад. Там нарушаются системы логистики, расчетов и кооперационные связи. В США возросла инфляция и стоимость бензина после отказа от нефти и газа из РФ, также там упал до исторического минимума рейтинг президента США Джо Байдена.