ХМАО и ЯНАО стали лидерами по налоговым поступлениям в бюджет РФ

11 мая 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Одной из основных категорий стали налоги от добычи углеводородов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По итогам марта 2022 года Югра и Ямал стали лидерами по налоговым сборам среди регионов России. Общая сумма составила 4,1 трлн рублей, что на 34,5% больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные финансовых аналитиков. «Согласно исследованию, основной прирост налоговых сборов был обеспечен за счет ключевых нефтегазовых регионов страны — Ханты-Мансийского (+365,5 млрд руб. по сравнению с мартом предыдущего года) и Ямало-Ненецкого автономных округов (+137,7 млрд руб.)», — сообщает «Комерсант» со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Наибольшая доля от сборов в марте состояла из налога на прибыль, добычу полезных ископаемых, «внутренний» НДС, НДФЛ и налог на дополнительный доход от добычи углеводородов. Поэтому в ЯНАО, где доля налогов от категорий, связанных с добычей и реализацией энергоресурсов, традиционно высока, наблюдается скачок в почти 140 млрд рублей. В списке регионов лидеров по увеличению налоговых сборов также оказались Санкт-Петербург с приростом в 73,6 млрд рублей, Кемеровская область с суммой в 58,1 млрд рублей и Пермский край, налоги которого увеличились на 44,5 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменской области за прошлый год собрали налогами более 250 млрд рублей. С 2020 года этот показатель вырос на 15,3%. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

По итогам марта 2022 года Югра и Ямал стали лидерами по налоговым сборам среди регионов России. Общая сумма составила 4,1 трлн рублей, что на 34,5% больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные финансовых аналитиков. «Согласно исследованию, основной прирост налоговых сборов был обеспечен за счет ключевых нефтегазовых регионов страны — Ханты-Мансийского (+365,5 млрд руб. по сравнению с мартом предыдущего года) и Ямало-Ненецкого автономных округов (+137,7 млрд руб.)», — сообщает «Комерсант» со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Наибольшая доля от сборов в марте состояла из налога на прибыль, добычу полезных ископаемых, «внутренний» НДС, НДФЛ и налог на дополнительный доход от добычи углеводородов. Поэтому в ЯНАО, где доля налогов от категорий, связанных с добычей и реализацией энергоресурсов, традиционно высока, наблюдается скачок в почти 140 млрд рублей. В списке регионов лидеров по увеличению налоговых сборов также оказались Санкт-Петербург с приростом в 73,6 млрд рублей, Кемеровская область с суммой в 58,1 млрд рублей и Пермский край, налоги которого увеличились на 44,5 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменской области за прошлый год собрали налогами более 250 млрд рублей. С 2020 года этот показатель вырос на 15,3%.