22 мая 2022

Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря

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Украина потеряет выход к Азовскому морю, заявил Георгий Мурадов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Азовское море стало территорией совместного использования России и Донецкой народной республики (ДНР) после полного освобождения Мариуполя. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — заявил Мурадов в интервью РИА «Новости». Власти Киева потеряют выход к Азовскому морю после освобождения Херсонской области и южной части Запорожья, а также определения их статуса, считает он.

Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожской. На прошлой неделе с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли националисты, что позволило полностью освободить город, передает «Ридус».

Историк, военный эксперт Борис Юлин заявлял в разговоре с URA.RU, что взятие под контроль Мариуполя лишит Украину выхода к Азовскому морю. Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сказал, что НАТО потеряло выход к Азовскому морю в ходе спецоперации на Украине. По его словам, из-за этого там сорвалось строительство военных баз.

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Азовское море стало территорией совместного использования России и Донецкой народной республики (ДНР) после полного освобождения Мариуполя. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. «Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — заявил Мурадов в интервью РИА «Новости». Власти Киева потеряют выход к Азовскому морю после освобождения Херсонской области и южной части Запорожья, а также определения их статуса, считает он. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стало освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожской. На прошлой неделе с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли националисты, что позволило полностью освободить город, передает «Ридус». Историк, военный эксперт Борис Юлин заявлял в разговоре с URA.RU, что взятие под контроль Мариуполя лишит Украину выхода к Азовскому морю. Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет сказал, что НАТО потеряло выход к Азовскому морю в ходе спецоперации на Украине. По его словам, из-за этого там сорвалось строительство военных баз.
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