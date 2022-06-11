11 июня 2022

Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России. Видео

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Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Россиян поздравили с праздником из космоса Фото:

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили с борта МКС соотечественников с Днем России. Запись обращения к россиянам распространил Роскосмос.

«С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся более важными и близкими для всех нас. Такое отношение к своей стране естественно для нас, оно заложено в культурном и генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности Родине, которые создавались еще нашими предками», — сказал Артемьев. К поздравлению присоединились и его коллеги.

Поздравления космонавтов с МКС с государственными праздниками стали традиционными. Ранее Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы. Роскосмос также публиковал обращения из космоса по случаю Дня народного единства и 8 марта.

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Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили с борта МКС соотечественников с Днем России. Запись обращения к россиянам распространил Роскосмос. «С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся более важными и близкими для всех нас. Такое отношение к своей стране естественно для нас, оно заложено в культурном и генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности Родине, которые создавались еще нашими предками», — сказал Артемьев. К поздравлению присоединились и его коллеги. Поздравления космонавтов с МКС с государственными праздниками стали традиционными. Ранее Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы. Роскосмос также публиковал обращения из космоса по случаю Дня народного единства и 8 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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