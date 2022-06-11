Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России. Видео

12 июня 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Россиян поздравили с праздником из космоса Фото: Роскосмос Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили с борта МКС соотечественников с Днем России. Запись обращения к россиянам распространил Роскосмос. «С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся более важными и близкими для всех нас. Такое отношение к своей стране естественно для нас, оно заложено в культурном и генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности Родине, которые создавались еще нашими предками», — сказал Артемьев. К поздравлению присоединились и его коллеги. Поздравления космонавтов с МКС с государственными праздниками стали традиционными. Ранее Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы. Роскосмос также публиковал обращения из космоса по случаю Дня народного единства и 8 марта. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили с борта МКС соотечественников с Днем России. Запись обращения к россиянам распространил Роскосмос. «С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся более важными и близкими для всех нас. Такое отношение к своей стране естественно для нас, оно заложено в культурном и генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности Родине, которые создавались еще нашими предками», — сказал Артемьев. К поздравлению присоединились и его коллеги. Поздравления космонавтов с МКС с государственными праздниками стали традиционными. Ранее Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы. Роскосмос также публиковал обращения из космоса по случаю Дня народного единства и 8 марта.