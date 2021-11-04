Россиян поздравили с Днем народного единства из космоса. Видео

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Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, космонавт
Космонавты МКС поздравили россиян с Днем народного единства Фото:

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), Антон Шкаплеров и Петр Дубров записали видеопоздравление для россиян с Днем народного единства. Поздравление опубликовано на сайте Роскосмоса.

«Давайте помнить, что в трудные времена наш народ всегда сплачивался ради победы над общим врагом, ради жизни, ради мира и процветания», — заявил Петр Дубров в видеопоздравлении на YouTube-канале Roscosmos Media. Также космонавты пожелали хранить и беречь чувство народного единства — братское чувство всех россиян.

Ранее URA.RU сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, День народного единства не пройдет незамеченным в России несмотря на пандемию. Он отметил, что от массовых гуляний придется отказаться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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