Космонавты МКС поздравили россиян с Днем народного единства Фото: Pixabay.com

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), Антон Шкаплеров и Петр Дубров записали видеопоздравление для россиян с Днем народного единства. Поздравление опубликовано на сайте Роскосмоса.

«Давайте помнить, что в трудные времена наш народ всегда сплачивался ради победы над общим врагом, ради жизни, ради мира и процветания», — заявил Петр Дубров в видеопоздравлении на YouTube-канале Roscosmos Media. Также космонавты пожелали хранить и беречь чувство народного единства — братское чувство всех россиян.

Ранее URA.RU сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, День народного единства не пройдет незамеченным в России несмотря на пандемию. Он отметил, что от массовых гуляний придется отказаться.