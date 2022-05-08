Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы. Видео

09 мая 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

Россиян поздравили с 9 мая космонавты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы. Соответствующее видео опубликовал «Роскосмос». «Дорогие друзья, дорогие соотечественники! Мы, космонавты „Роскосмоса“ Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне, величайшим событием XX века, изменившим судьбу всего человечества, самым главным праздником для каждой семьи нашей необъятной страны», — говорится в поздравлении. Ранее Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Луганской и Донецкой народных республик с великим праздником — Днем Победы. Также глава направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, а также народам Грузии и Украины. Также поздравление от президента получил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и все свердловчане. Также к поздравлению присоединился председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что День Победы занимает особое место в сердцах миллионов россиян. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы. Соответствующее видео опубликовал «Роскосмос». «Дорогие друзья, дорогие соотечественники! Мы, космонавты „Роскосмоса“ Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне, величайшим событием XX века, изменившим судьбу всего человечества, самым главным праздником для каждой семьи нашей необъятной страны», — говорится в поздравлении. Ранее Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Луганской и Донецкой народных республик с великим праздником — Днем Победы. Также глава направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, а также народам Грузии и Украины. Также поздравление от президента получил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и все свердловчане. Также к поздравлению присоединился председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что День Победы занимает особое место в сердцах миллионов россиян.