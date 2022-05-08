08 мая 2022

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы. Видео

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Россиян поздравили с 9 мая космонавты Фото:

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы. Соответствующее видео опубликовал «Роскосмос».

«Дорогие друзья, дорогие соотечественники! Мы, космонавты „Роскосмоса“ Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне, величайшим событием XX века, изменившим судьбу всего человечества, самым главным праздником для каждой семьи нашей необъятной страны», — говорится в поздравлении.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Луганской и Донецкой народных республик с великим праздником — Днем Победы. Также глава направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, а также народам Грузии и Украины. Также поздравление от президента получил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и все свердловчане. Также к поздравлению присоединился председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что День Победы занимает особое место в сердцах миллионов россиян.

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Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили россиян с Днем Победы. Соответствующее видео опубликовал «Роскосмос». «Дорогие друзья, дорогие соотечественники! Мы, космонавты „Роскосмоса“ Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, поздравляем вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне, величайшим событием XX века, изменившим судьбу всего человечества, самым главным праздником для каждой семьи нашей необъятной страны», — говорится в поздравлении. Ранее Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Луганской и Донецкой народных республик с великим праздником — Днем Победы. Также глава направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, а также народам Грузии и Украины. Также поздравление от президента получил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и все свердловчане. Также к поздравлению присоединился председатель российского правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что День Победы занимает особое место в сердцах миллионов россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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