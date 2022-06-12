На концерт в честь Дня России собрались 42 тысячи москвичей

12 июня 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

Россияне пришли на концерт в честь праздника Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве на концерт в честь Дня России пришли 42 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Москве. «На праздничном концерте в Москве на Красной площади присутствуют 42 тысячи зрителей. Серьезных правонарушений не допущено», — сообщается на сайте МВД. Президент РФ Владимир Путин поздравил население страны с Днем России. Он отметил, что жителям России важно сплотиться. Ранее россиян поздравили космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Они записали видеообращение с борта МКС. В Краснодаре 12 июня выложили триколор из 50 тысяч роз. У музея Победы на Поклонной горе в Москве развернули самое большое в мире Знамя Победы, сообщает деловое издание «Взгляд». Также праздник для жителей города проходит в Мариуполе, который освободила российская армия. День России впервые провели в Херсонской области, регион находится под контролем РФ из-за спецоперации на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Москве на концерт в честь Дня России пришли 42 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Москве. «На праздничном концерте в Москве на Красной площади присутствуют 42 тысячи зрителей. Серьезных правонарушений не допущено», — сообщается на сайте МВД. Президент РФ Владимир Путин поздравил население страны с Днем России. Он отметил, что жителям России важно сплотиться. Ранее россиян поздравили космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Они записали видеообращение с борта МКС. В Краснодаре 12 июня выложили триколор из 50 тысяч роз. У музея Победы на Поклонной горе в Москве развернули самое большое в мире Знамя Победы, сообщает деловое издание «Взгляд». Также праздник для жителей города проходит в Мариуполе, который освободила российская армия. День России впервые провели в Херсонской области, регион находится под контролем РФ из-за спецоперации на Украине.