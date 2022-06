WP: Россия поставила США перед жестким выбором по Украине

Поставки западного оружия поддерживают кровавый статус-кво Украины, пишет The Washington Post Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия Россия поставили США перед жестким выбором: либо продолжать кровопролитие на Украине с помощью поставок оружия, либо прекратить поддержку Киева, что приведет к быстрому завершению спецоперации. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на слова бывшего посла США в НАТО Иво Даалдера. «Иво Даалдер сказал, что тупиковая ситуация на поле боя ставит Соединенные Штаты перед жестким выбором: либо продолжать помогать Украине поддерживать потенциально кровавый статус-кво с разрушительными глобальными последствиями, которые влечет за собой, или прекратить поддержку и позволить Москве победить. Киев и его сторонники могут надеяться лишь на тупиковую ситуацию с гораздо большей и лучше вооруженной российской армией», — пишет The Washington Post. Газета также приводит слова высокопоставленного чиновника Госдепартамента, по словам которого администрация президента США Джо Байдена обсуждает вариант затяжного конфликта, который приведет к серьезным последствиям для всего мира. «Администрация готова мириться даже с глобальной рецессией и растущим голодом», — пишет The Washington Post. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства подчеркнул, что конечная цель поставок западного оружия — затянуть спецоперацию РФ. В Кремле отметили, что поставки оружия не помешают выполнению поставленных задач, однако принесут Украине больше страданий.

