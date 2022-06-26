26 июня 2022

На «Азовстали» нашли крематорий, бойцы ВСУ дезертируют. Главное к вечеру 26 июня

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, металлургический комбинат азовсталь, завод азовсталь
Военкоры обнаружили на «Азовстали» крематорий, устроенный боевиками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В бункере на «Азовстали» российские военкоры обнаружили крематорий, где боевиками «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), по предварительным данным, были уничтожены более десяти тел иностранных наемников. В 30-й механизированной бригаде ВСУ участились случаи массового пьянства и употребление наркотиков. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 26 июня.

  • В бункере на «Азовстали» обнаружен крематорий, где боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), по предварительным данным, уничтожали тела и документы иностранных наемников. Среди остатков документов найден паспорт гражданина США, передает военкор ВГТРК Андрей Руденко в своем telegram-канале.
  • В Черном море обстреляна вышка «Черноморнефтегаза». Предположительно, удар был нанесен ракетой. Он оставил после себя почти пятиметровую дыру.
  • В 30-й механизированной бригаде ВСУ, которая была развернута вблизи Артемовска, участились случаи массового пьянства и употребление наркотиков. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда бойцы самовольно покидали свои боевые позиции.
  • Иностранные наемники сбегают из Северодонецка после того, как туда зашли российские войска. Такой информацией поделился помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет по Донецку. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).
  • Около 70 боевиков с завода «Азот», который находится в Северодонецке, взяты в плен российскими и союзными войсками. Населенные пункты по левую сторону реки Северский Донец и Северодонецкий аэропорт зачищены.
  • В Лисичанске, кроме множества иностранных наемников, находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. В Народной милиции ЛНР принимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли покинуть город.
  • Семья из Макеевки не может покинуть город, который находится под обстрелами ВСУ, из-за хаски по кличке Юкки. Как сообщила владелица собаки Вера Кириллова, за перевозку собаки просят «космические суммы», таких денег у семьи просто нет.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проинспектировал войска, которые принимают участие в специальной операции на Украине. Он заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиям российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основных целей российский президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.

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В бункере на «Азовстали» российские военкоры обнаружили крематорий, где боевиками «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), по предварительным данным, были уничтожены более десяти тел иностранных наемников. В 30-й механизированной бригаде ВСУ участились случаи массового пьянства и употребление наркотиков. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 26 июня. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основных целей российский президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.
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