Военкоры обнаружили на «Азовстали» крематорий, устроенный боевиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В бункере на «Азовстали» российские военкоры обнаружили крематорий, где боевиками «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), по предварительным данным, были уничтожены более десяти тел иностранных наемников. В 30-й механизированной бригаде ВСУ участились случаи массового пьянства и употребление наркотиков. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации к вечеру 26 июня.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основных целей российский президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР, а также защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.

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