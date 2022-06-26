МО РФ: украинские солдаты уличены в пьянствах и дезертирстве

Успехи российской армии, народных милиций ЛНР и ДНР значительно снизили моральный облик личного состава украинской армии Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В 30-й механизированной бригаде ВСУ, которая была развернута вблизи Артемовска, участились случаи массового пьянства и употребление наркотиков. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда бойцы самовольно покидали свои боевые позиции, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Успехи российской армии, народных милиций ЛНР и ДНР значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. Наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций», — отмечает официальный представитель министерства Игорь Конашенков. Оперативную сводку распространило Минобороны России в воскресенье в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что украинские солдаты и добровольцы в Артемовске (Бахмут) устали и чувствуют себя брошенными их руководством. Всего за время спецоперации, по данным Минобороны РФ, уничтожены 213 самолетов, 132 вертолета, 1 355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3 797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 848 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщают « Невские новости» .

Спецоперация России на Украине проходит вынужденно — после обострения военного конфликта между ДНР, ЛНР и украинскими военными, которые возобновили обстрелы мирного населения на этих территориях президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости демилитаризации и денацификации соседнего государства. Основная цель операции российских войск — защита мирных жителей Донбасса. Об оккупации территорий речи не идет.

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