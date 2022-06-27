Медведев наехал на экс-главу МВД Латвии из-за Калининграда. «В себя придет — бояться будет»

27 июня 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев предположил, что Ларис Гулбис не в себе, так как рассуждает об аннексии Калининграда Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бывший министр внутренних дел Латвии Ларис Гулбис, вероятно, не в себе, потому бредит о начале третьей мировой войны. Такой вывод сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее Марис Гулбис заявил, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград у России. Он назвал ограничение транзита в Калининградскую область первым шагом к аннексии региона. «Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», — прокомментировал слова Гулбиса Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными ЕС. Впоследствии на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) руководство Литвы согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград. Медведев пообещал, что Россия примет жесткие меры в отношении Литвы из-за блокады Калининграда. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывший министр внутренних дел Латвии Ларис Гулбис, вероятно, не в себе, потому бредит о начале третьей мировой войны. Такой вывод сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее Марис Гулбис заявил, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград у России. Он назвал ограничение транзита в Калининградскую область первым шагом к аннексии региона. «Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая», — прокомментировал слова Гулбиса Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными ЕС. Впоследствии на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) руководство Литвы согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград. Медведев пообещал, что Россия примет жесткие меры в отношении Литвы из-за блокады Калининграда.